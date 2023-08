Milan | Giroud | “Ottima vittoria | ma la strada è ancora lunga Pulisic? Felice per il suo gol”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Olivierha parlato ai microfoni di Dazn dopo ladelsul campo del Bologna. “Siamo molto felici della nostra prestazione, abbiamo iniziato bene la partita, siamo stati efficaci in attacco. Dopo il 2-0 abbiamo provato a gestire di più ma non è stato facile. Siamo felici di questa primae io ancor di più per il gol di”. Poi ha proseguito: “Dedico il gol alla mia famiglia e a tutti iisti. I nuovi giocatori si sono integrati molto bene. Sappiamo l’importanza di iniziare bene la stagione. Ladi oggi è una buona risposta, ma il campionato sarà molto lungo”. SportFace.

