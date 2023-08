Milan | Giroud | 'Contento per Pulisic | abbiamo risposto alle avversarie per lo scudetto Noi quasi pronti'

FINALE Bologna-Milan 0-2: decidono Giroud e Pulisic La Gazzetta dello Sport

Inizio col brivido per il Milan, poi dieci minuti super che valgono il successo al "Dall'Ara" contro un Bologna in fase di costruzione. TuttoNapoli.net… Leggi ...Giroud ha sbloccato la sfida fra Bologna e Milan, vinta dai rossoneri per 2-0: il francese ha parlato delle ambizioni del Diavolo per questa stagione ...