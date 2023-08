Milan | ecco Pellegrino | il nono colpo estivo

Oggi alle 20.45 Bologna -la probabile formazione di Stefano ...All'84' ancora il belga exprotagonista: questa volta, su cross di Ruggeri, segna di testa la ... Ma quali sono i nomi su cui puntarealcune idee Dopo Ferragosto è sempre momento di ...Sui social inevitabilmente i tifosi delsi sono scatenati. C'è chi parla di rimpianto, chi se ...alcuni tweet:#DeKetelaere mai che lo davo a quelle cifre. Destinato a essere riscattato per ...

Monza, che colpo: dal Milan ecco il promettente Jordan Longhi TUTTO mercato WEB

I rossoneri hanno messo a segno l’ennesimo colpo in entrata di questa sessione estiva scintillante di calciomercato. È tutto fatto tra Milan e Platense: raggiunto l’accordo per il trasferimento di Mar ...Romelu Lukaku è voglioso di tornare in campo. L'attaccante del Chelsea non resterà con i Blues, ecco la decisione in Serie A ...