Miguel Bosè rapinato in casa da un commando armato

Bosé è stato sorpreso venerdì scorso da un gruppo di otto uomini armati che ha fatto irruzione nella sua abitazione a Città del Messico per derubarlo : lo ha reso noto il conduttore televisivo ...Durante l'aggressioneè stato rinchiuso in una stanza insieme alle colf. Il commando armato avrebbe sottratto gioielli, denaro e altri averi, ma gli otto uomini non si sarebbero ...Quindi, è forse meglio passare un'estate a guardareda giovane o passare un inverno con la millesima edizione di un talent show vip Diciamo innanzitutto che va molto la posa del "si ...

Miguel Bosé rapinato in casa da un commando armato. «Rinchiuso in una stanza e minacciato con una pistola» ilmessaggero.it