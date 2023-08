Miguel Bosè | momenti di paura | disavventura per il cantante

(Di lunedì 21 agosto 2023) Attimi di grandeper: ilha vissuto unainsieme al figlio Una notizia che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro del Paese. La stessa che ha visto come protagonista uno dei cantanti più apprezzati e conosciuti al mondo. Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di. Purtroppo le ultime notizie che lo riguardano non sono affatto delle migliori visto che, il 67enne nativo panamense, è stato vittima di una violenta rapina. Il tutto si è verificato nella sua abitazione presente in Città del Messico.(Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato da alcuni media e quotidiani locali pare che un gruppo armato (composto da otto persone) ...

Commando armato irrompe in casa diBosé In tutto, secondo quanto svelato dai media messicani, i membri del commando armato che hanno messo a segno il colpo sarebbero otto. Bosé, che si stava ...Il cantautoreBosé è stato vittima di una rapina messa in atto da un gruppo di otto uomini armati che sono ... Per passare inosservati, racconta ancora Infante, avrebbero fatto saliresulla ...aveva da poco passato qualche tempo proprio con Palau e gli altri figli a Mallorca per le vacanze, ed era rientrato da pochi giorni a Città del Messico.