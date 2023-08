Miguel Bosè | commando armato assalta la sua casa in Messico e porta via tutto

(Di lunedì 21 agosto 2023) – Undi 8 uomini ha fatto irruzione indi, nella sua dimora nel Desierto de los Leones, a Città del. Il celebre cantante spagnolo naturalizzato italiano si stava riprendendo inda un’influenza quando un gruppo di otto uomini armati ha fatto irruzione e lo ha derubato di tutti i suoi averi. Lo ha riferito sul suo canale YouTube il conduttore televisivo Gustavo Adolfo Infante, come ri‘Infobae’. Secondo il conduttore, il cantante sarebbe stato seduto a bere del tè con il figlio Tadeo quando uno degli uomini gli ha puntato un’arma da fuoco alla tempia. Durante l’aggressione, Bosé è stato rinchiuso in una stanza insieme alle colf che in quel momento erano con lui.Il comandoavrebbe ...

