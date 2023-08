Migranti | Zampa | ' prima di legge Pd minori allo sbando | governo parla a casaccio' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Non conoscono lano a, la buttano in politica facendo il peggiore dei servizi in una situazione del genere". Sandramentare Pd, è stata la promotrice del ddl che dal 2017 garantisce la protezione e l'accoglienza nel nostro Paese deistranieri non accompagnati. Ieri, a fronte del boom di arrivi e delle proteste dei sindaci, fonti del Viminale hanno messo sul banco degli imputati proprio la'colpevole' di aver affidato ai Comuni l'accoglienza degli under 18 e limitato la possibilità di accertare la reale età dei ragazzi. "Non è vero niente, anzi è il contrario", la replica della senatrice dem interpellata dall'Adnkronos. "Chioggi dovrebbe andare a ...