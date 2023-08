Migranti | trasferiti da Porto Empedocle in 200 | nella struttura restano in 456

(Di lunedì 21 agosto 2023) Palermo, 21 ago. (Adnkronos) - Altri duecentohanno lasciato ladiper raggiungere il Nord Italia. In particolare 100 persone sono partite per il Piemonte, altre 50 per Venezia e 50 per Catania. In totale rimangono456

Sono 1.100 iall'interno dell'hotspot di Lampedusa, dopo il trasferimento di questa mattina di quasi persone. Sempre oggi sarannoaltri...diche hanno lasciato la zona del terremoto - spiega la fondatrice Gar - hanno incontrato notevoli difficoltà nell'iscrivere i figli alle scuole delle città in cui si sono. I ...C'è l'assessore Pd di Reggio Emilia che è pronto a "noleggiare un pullman per portare ial ... visti i numeri degli sbarchi e la pressione sui comuni dove vengono. E così tra i ...

Già trasferiti 439 migranti, restano poco più di mille in hotspot Lampedusa AgrigentoNotizie

Palermo, 21 ago. (Adnkronos) - Altri duecento migranti hanno lasciato la struttura di Porto Empedocle per raggiungere il Nord Italia. In particolare 100 persone sono partite per il Piemonte, altre 50 ...Supera quota 105 mila il numero di migranti arrivati in Italia dall'inizio dell'anno. Anche nell'ultimo week end il flusso di arrivi è stato costante così come la presenza di minori non accompagnati: ...