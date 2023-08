Migranti | Tajani | presto metodi più stringenti per aumentare rimpatri

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 21 agosto 2023) "Il problema dell'immigrazione clandestina non è solo italiano. E riguarda crisi preesistenti al nostro governo ma anche nuove: la rotta balcanica resta battuta, la spinta dal continente africano è enorme anche per la crisi alimentare, ci sono crisi in Afghanistan, in Pakistan, in Sudan, Costa d'Avorio, Guinea, Burkina Faso e, oggi, anche in Niger, che era un Paese impegnato nel contenimento dell'esodo". Lo dice al Corriere della Sera il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, aggiungendo, relativamente agli accordi in Tunisia, che Tunisi sta "facendo quanto è possibile, proprio in queste ore ci hanno comunicato di aver sequestrato a Sfax 4 imbarcazioni pronte a partire, armi, denaro". "Ma hanno due problemi enormi - spiega- Uno è quello dei finti pescherecci che partono dalla Libia e, guidati da trafficanti di uomini, arrivano a ...