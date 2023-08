Migranti | Tajani “Presto meccanismi più stringenti per i rimpatri”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Tutta l'Italia si sta caricando un peso che dovrebbe essere dell'intera Europa, e stiamo lavorando nella Ue. Il ministero dell'Interno sta provvedendo ad una più equa redistribuzione dei, ma abbiamo anche intenzione di inserirepiùed efficaci per idi chi non ha diritto di essere accolto. Lo faremo prestissimo”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in un'intervista al Corriere della Sera.“Il problema dell'immigrazione clandestina non è solo italiano. E riguarda crisi preesistenti al nostro governo ma anche nuove: la rotta balcanica resta battuta, la spinta dal continente africano è enorme anche per la crisi alimentare, ci sono crisi in Afghanistan, in Pakistan, in Sudan, Costa d'Avorio, Guinea, Burkina Faso e, ...