Migranti | sindaci | situazione fuori controllo No la redistribuzione Anci | ci ascoltino

(Di lunedì 21 agosto 2023) su Tg. La7.it - L'accoglienza A Padova gli altri trentain arrivo saranno accolti temporaneamente in una palestra , a Bergamo e Cremona così come a Milano i...

L'accoglienza A Padova gli altri trentain arrivo saranno accolti temporaneamente in una palestra , a Bergamo e Cremona così come a Milano ilamentano strutture al collasso, difficoltà a trovare i posti, soprattutto per i ...L'accoglienza A Padova gli altri trentain arrivo saranno accolti temporaneamente in una palestra , a Bergamo e Cremona così come a Milano ilamentano strutture al collasso, difficoltà a trovare i posti, soprattutto per i ...... prevedendo una remunerazione minore ai costi realmente sostenuti dalle associazioni del Terzo settore che dovrebbero prendere in carico i giovani"è una falsità, tanto più che nei Centri di ...

L'Associazione dei comuni denuncia strutture per l'accoglienza al collasso, bandi deserti e il problema dei minori non accompagnati. Ci ascoltino ...L'Associazione dei comuni denuncia strutture per l'accoglienza al collasso, bandi deserti e il problema dei minori non accompagnati ...