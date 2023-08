Migranti | record di sbarchi | il silenzio del governo paga? Segui la diretta con Peter Gomez

In Italia quest'anno si registra un numerodi arrivi e sbarchi di: secondo i dati del Ministero dell'Interno diffusi a Ferragosto, sono stati 89.158 rispetto ai 41.435 del periodo 2022, con una variazione percentuale del 115,18%...Nell'estate degli sbarchi, con il governo impegnato a cercare una quadra soddisfacente per contrastare l'emergenza, non mancano le proteste del Partito democratico, che sfrutta l'onda per sollevare polemiche ..."Mentre iche Giorgia Meloni prometteva " quando era all'opposizione " di fermare con il blocco navale e i respingimenti superveloci hanno raggiunto il numerodi sempre, mentre la ...

Migranti, record di sbarchi: sono centomila, quanti in tutto il 2022 la Repubblica

I numeri di queste settimane sono quelli di una vera e propria emergenza migranti. Era però facilmente prevedibile un flusso di...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web ...Dopo le proteste dei sindaci andranno in Calabria e Campania. Altri 500 lasciano Lampedusa su un traghetto e saranno trasferiti in giornata nelle strutture sul territorio ...