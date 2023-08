Migranti | ong | ' a centinaia uccisi da guardie saudite lungo frontiera Yemen'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Riad, 21 ago. (Adnkronos) - Un nuovo rapporto di Human Rights Watch (Hrw) accusa ledidell'one didiprovenienti dallo. Molti di essi sono etiopi che attraversano lodevastato dalla guerra per raggiungere l'Arabia Saudita. Ihanno detto alla Bbc di avere arti recisi da colpi di arma da fuoco e di aver visto corpi lasciati sui sentieri. L'Arabia Saudita ha respinto le accuse dioni sistematiche. Il rapporto dell'ong, intitolato They Fired On Us Like Rain, contiene testimonianze dirette diche affermano di essere stati colpiti e talvolta presi di mira con armi esplosive dalla polizia e dai soldati sauditi sul confine ...