, la nave Aurora della Ong tedesca Sea Watch è stata posta aamministrativo per 20 giorni. Le autorità italiane, dopo l'ispezione amministrativa di ieri, hanno notificato all'Ong il ...... che nei giorni scorsi anziché dirigersi a Trapani " indicato come porto sicuro " ha attraccato a Lampedusa, dove ha fatto sbarcare 72, è stata sottoposta aamministrativo per 20 ......giorni nave Ong di Sea Watch E' stata sottoposta aamministrativo per 20 giorni la nave Aurora della Ong Sea Watch. Nei giorni scorsi aveva attraccato a Lampedusa, per far sbarcare 72, ...

Migranti, fermo amministrativo per la nave della Ong Sea Watch: aveva “disobbedito” alle autorità Globalist.it

Intervista all’ex capo del Dipartimento immigrazione Mario Morcone: “Non si può fare più consenso elettorale sulla pelle delle persone, ...La nave Aurora della ong Sea Watch, che nei giorni scorsi anziché dirigersi a Trapani che era stato indicato come porto sicuro ha attraccato a Lampedusa dove ha fatto sbarcare 72 migranti, è stata ...