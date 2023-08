... derivante dal ritardato sbarco deipresso il più vicino approdo". Continua a leggere su Tg. La7.it - La nave di Sea Watch è stata sottoposta aamministrativo per 20 giorni. Aurora, ..., la nave Aurora della Ong tedesca Sea Watch è stata posta aamministrativo per 20 giorni. Le autorità italiane, dopo l'ispezione amministrativa di ieri, hanno notificato all'Ong il ...... che nei giorni scorsi anziché dirigersi a Trapani " indicato come porto sicuro " ha attraccato a Lampedusa, dove ha fatto sbarcare 72, è stata sottoposta aamministrativo per 20 ...

Migranti, fermo amministrativo di 20 giorni per la nave di Sea Watch TGLA7

L'imbarcazione della ong tedesca anziché dirigersi a Trapani, che era stato indicato come porto sicuro, ha attraccato a Lampedusa dove ha fatto sbarcare 72 migranti ...Continuano ad arrivare migranti a Lampedusa e i flussi incontrollati provocano la polemica fra sindaci e governo.