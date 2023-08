Migranti | Baturi Cei | rischio emergenza | serve concertazione

Giuseppe, in merito all'emergenza legata all'incremento del numero diarrivati in alcune città italiane e all'allarme lanciato dai sindaci sul tema."Il primo intento è quello di ...Giuseppe. Il presule, soffermandosi sull'arrivo di tantie sulla loro accoglienza sul territorio, ha ribadito che 'non neghiamo che tutto ciò richiede una politica concertata, almeno ...... della lotta alle ingiustizie, della denuncia delle piaghe della regione: dalla guerra alle morti in mare dei, dallo sfruttamento alle persecuzioni. "Nel testo - afferma- emerge ...

Lo ha detto il segretario della Conferenza episcopale italiana, mons. Giuseppe Baturi, in merito all'emergenza legata all'incremento del numero di migranti arrivati in alcune città italiane e ...Quello dei migranti e della loro accoglienza è un tema che deve essere affrontato con una "politica concertata" e con un intervento "globale, almeno da parte dell'Europa". Lo ha detto, parlando a marg ...