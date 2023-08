Michael Kenneth Williams | lo spacciatore che gli vendette la droga condannato a dieci anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 agosto 2023) È statodi carcere lochela dose letale all'attore. Irvin Cartagena,newyorchese chela dose letale di eroina alla star di The Wire e Boardwalk Empire,K., è statoa scontaredi carcere, come da sentenza annunciata nelle ultime ore. "Sono molto dispiaciuto per le mie azioni. Quando abbiamo venduto lanon volevamo che qualcuno perdesse la vita" ha dichiarato Cartagena prima di ricevere la condanna. L'uomo si è dichiarato colpevole sin dall'inizio del procedimento giudiziario. Il ...