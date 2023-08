“Mette in pericolo le persone”. Scatta il blocco per la Sea Watch che attacca l’Italia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nave Aurora bloccata per 20 giorni in porto. Le Ong continuano a non riconoscere la sovranità territoriale dell'Italia e accusano: "L'Europa lascia annegare ledi proposito"

" Gli aiuti militari a Kiev sono concessi sotto grandiosi slogan di difesa contro la minaccia russa, che ciindi essere trascinati in guerra. Allo stesso tempo, in nome della "ragione ...Il generale Vannacci è stato additato come un. Io mi comprerò questo libro, perché prima ...la storia - è la posizione della segretaria del Pd Elly Schlein - La nostra Costituzione non...Da specie gravemente minacciata, il lupo non è più ind'estinzione, anzi è una presenza ... " La difficile situazione che gli imprenditori agricoli vivono in montagna non soloa rischio ...

Il make up mette in grave pericolo la tua salute: cosa è stato scoperto e cosa devi fare ed evitare Grantennis Toscana

Nave Aurora bloccata per 20 giorni in porto. Le Ong continuano a non riconoscere la sovranità territoriale dell'Italia e accusano: "L'Europa lascia annegare le persone di proposito" ...