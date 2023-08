(Di lunedì 21 agosto 2023) L'anticicloneporta temperature fino a 38 gradi soprattutto al centro-sud Prossimidifficili, a partire da, conpere afa su tutta l’Italia. Lepropongono un: l’anticiclone africanonon ne vuol sapere di abbandonare l’Italia e così sta preparando l’ultima fiammata dell’estate 2023. Infatti ancorae fino a sabato 26 agosto infuocherà gran parte delle nostre regioni con circa 38°C per almeno 5consecutivi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it ci propone una previsione a dir poco allucinante. Ilafricano si intensificherà nei prossimi ...

Sarebbe undi durata. "Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it - si legge in una nota - ci propone una previsione a dir poco allucinante. Il caldo africano dell'anticiclone Nerone si ...L'anticiclone Nerone prepara l'ultima fiammata dell'estate 2023 colpendo in particolare il Centro - Nord Prossimi giorni difficili con caldoe afa su tutta l'Italia. Le previsioniparlano chiaro: l'anticiclone africano Nerone non ne vuol sapere di abbandonare l'Italia e così sta preparando l'ultima fiammata dell'estate 2023 . ...Ildella pista sono stati ritoccati nel 2021 da Max Verstappen, che ha conquistato la pole ... LE PREVISIONIPER IL GP D'OLANDA 2023 Attesa la pioggia assieme a temperature tipicamente ...

Meteo record con Nerone, da oggi allerta caldo per 5 giorni: previsioni Adnkronos

Il dato è stato misurato a quasi 5'300 metri a Payerne, nel Canton Vaud. Mai prima d'ora nel nostro Paese era stata registrata a un'altezza così elevata ...Prossimi giorni difficili, a partire da oggi, con meteo record per caldo e afa su tutta l’Italia. Le previsioni meteo propongono un allerta caldo: l’anticiclone africano Nerone non ne vuol sapere di a ...