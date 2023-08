(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Prossimidifficili, a partire da, conpere afa su tutta l'Italia. Lepropongono un: l'anticiclone africanonon ne vuol sapere di abbandonare l'Italia e così sta preparando l’ultima fiammata dell’estate 2023. Infatti ancorae fino a sabato 26 agosto infuocherà gran parte delle nostre regioni con circa 38°C per almeno 5consecutivi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it ci propone una previsione a dir poco allucinante. Ilafricano si intensificherà nei prossimie oltre ad esso aumenterà pure il tasso di umidità rendendo ...

Prossimi giorni difficili con caldoe afa su tutta l'Italia. Le previsioniparlano chiaro: l'anticiclone africano Nerone non ne vuol sapere di abbandonare l'Italia e così sta preparando l'ultima fiammata dell'estate 2023. ...L'anticiclone Nerone porta temperature fino a 38 gradi soprattutto al centro - sud Prossimi giorni difficili, a partire da oggi, conper caldo e afa su tutta l'Italia. Le previsionipropongono un allerta caldo: l'anticiclone africano Nerone non ne vuol sapere di abbandonare l'Italia e così sta preparando l'ultima ...Sarebbe undi durata. "Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it - si legge in una nota - ci propone una previsione a dir poco allucinante. Il caldo africano dell'anticiclone Nerone si ...

Meteo record con Nerone, da oggi allerta caldo per 5 giorni: previsioni Adnkronos

(Adnkronos) – Prossimi giorni difficili, a partire da oggi, con meteo record per caldo e afa su tutta l’Italia. Le previsioni meteo propongono un allerta caldo: l’anticiclone africano Nerone non ne vu ...Quelli che stiamo vivendo potrebbero essere gli ultimi giorni di forte caldo di questa rovente estate 2023. Già nel corso della settimana, infatti, è previsto un graduale cambio ...