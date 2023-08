Meteo | oltre 38 gradi per 5 giorni consecutivi Nuovo record dello zero termico | toccata quota 5 328 metri

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Almeno cinque. Tanto durerà l’ultima fiammata dell’estate, che porterà a38le temperature in gran parte delle regioni italiane. Ilaumento è dovuto all’anticiclone africano, ribattezzato “Nerone” dal sito il.it, che sta portando in Europa l’aria proveniente dal deserto del Sahara, spingendo al rialzo le temperature anche in paesi come Francia e Germania. In Italia, il caldo si farà sentire anche di notte, quando le temperature supereranno i 22-23. Fino a sabato i valori massimi raggiungeranno facilmente i 37-39in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. Il caldo sarà meno intenso solamente al Sud, dove si raggiungeranno i 36-37solamente nelle province di Taranto, Caserta, Siracusa, ...