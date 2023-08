Meteo | in Lombardia temperature torride per tutta la settimana | nel weekend instabilità

(Di lunedì 21 agosto 2023) Milano, 21 ago. (Adnkronos) - Laresta stabilmente sotto l'influsso di un'area altopressoria che trasporta aria calda dal Nord Africa alle nostre latitudini. Fino a venerdì, dunque, giornate soleggiate e caratterizzate da assenza di precipitazioni significative e conben al di sopra dei valori solitamente registrati in questo periodo; conseguentemente è atteso un forte disagio da calore in pianura e nei fondivalle durante le ore diurne. Così il bollettinodi Arpa, chevia avverte: "A partire da venerdì prossimo è molto probabile un graduale cedimento di tale struttura, con aumento della probabilità di precipitazione soprattutto su Alpi e Prealpi ed un significativo calo termico, più marcato nel corso del prossimo fine".

