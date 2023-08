Mercedes-Benz - 40 anni fa la 190 debutta a listino

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nel 1983 a Sanremo vince Sarà quel che sarà. Ma in realtà, è la seconda classificata che fotografa cosa "sta tirando" nel mondo in quel momento. Cioè L'italiano. Ai soliti luoghi comuni sui compaesani da esportazione, Toto Cutugno ne aggiunge un'ulteriore manciata. Così, oltre a pizza e mandolino, spuntano un partigiano come presidente, la crema da barba alla menta, il canarino sulla finestra e l'autoradio sempre nella mano destra. La verità è che in quegli80 l'italianità è un valore aggiunto. Anche per lo stile. Come insegna la moda: basta con quella francese, elegante quanto vuoi, ma ormai troppo distante. Largo alla novità: e arrivano i nostri. Armani, Valentino e Versace. Che succeda in America ci sta, ma che capiti in Germania, anzi, in una delle due Germanie (perché il muro di Berlino è ancora su), e per di più nella roccaforte della teutonicità, è un fatto ...