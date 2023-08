Menu mare e monti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 agosto 2023) Quando si parte per le vacanze, in particolare con la famiglia al seguito, la tentazione di abbandonare l’automobile in quel parcheggio gratuito conquistato con sudore è forte. Eppure, non è la scelta più saggia per chi desidera scoprire gli angoli della costa garganica, con spiagge ventose, faggete e gigantesche macchine da pesca nascoste sul litorale tra Vieste e Peschici. Peschicicalmo e vento a favoreIl vento è uno dei regali che il Gargano riserva a chi lo sceglie come destinazione estiva. Maestrale e Scirocco soffiano instancabili a beneficio di coloro che maggiormente soffrono la canicola ma anche degli amanti degli sport acquatici, che seguendo le orme dei turisti del Nord Europa hanno trovato nelle spiagge tra Vieste e Peschici la meta prediletta per fare windsurf e kitesurf. La Spiaggia di Scialmarino – anche nota come “Spiaggia Lunga” grazie ai suoi tre ...