Meglio non fare benzina ai distributori di Conte

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lucido, attento e pignolo quando si tratta di prenotare un albergo di lusso a Cortina o un resort in Maremma, decisamente meno attendibile quando "consiglia" i propri elettori sulla pompa dida scegliere peril pieno alla propria autovettura. Dopo la meravigliosa e rilassante villeggiatura nell'hotel a cinque stelle a Saturnia, Giuseppeè tornato a farsi sentire. Un lungo post, pubblicato su Facebook e corredato da alcune foto, per attaccare il governo su quello che, oggettivamente, è un problema importante. Ovvero il caro carburante. Ma l'Avvocato del popolo ha mostrato (nelle foto) tariffe decisamente più care rispetto alla media nazionale. Insomma, ha preso ad esempio le punte più elevate, quelle che indignano anche il più mite dei lettori. «I cittadini sono allo stremo per il salasso che gli viene imposto dal ...