Meeting Rimini | Zuppi ‘bacchetta’ l’Europa | “Fa troppo poco per pace”

Leggi su notizie

(Di lunedì 21 agosto 2023) In merito aldiè intervenuto Matteo: il cardinale, nel corso della messa, ha “bacchettato”Per il cardinale Matteonon ci sono dubbi: l’Unione Europea non sta facendo granché per far terminare il conflitto che si sta verificando in Ucraina. Lo ha ribadito proprio lui nel corso deldi, iniziato nella giornata di ieri. Perdovrebbe e potrebbe fare molto di più. Il suo consiglio? Quello di aiutare a proporre iniziative di, seguendo alla lettera il consiglio di Papa Francesco per una “creativa“. Lo ha ribadito in una intervista che ha rilasciato a ‘Sussidiario.net‘. Come tutti ben sanno da mesi è impegnato in missione di ...