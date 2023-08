Meeting di Rimini | Giorgetti | Manovra | non si potrà fare tutto Priorità a redditi bassi | crescita e lavoro

(Di lunedì 21 agosto 2023) “Sarà una legge di bilancio complicata, tutte le leggi di bilancio sono complicate, ma siamo chiamati a decidere delle; non si, dovremmo intervenire a favore deimedio, ma anche utilizzare le risorse a disposizione per promuovere lae premiare chi lavora. Questo è l’indirizzo e quello che auspichiamo”. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlointervenendo aldi, parla così della prossimaeconomica che vedrà il governo impegnato subito dopo la pausa estiva. Il titolare del Mef, commentando poi la questione delle risorse del Pnrr spiega che “oggi più che mai la responsabilità del governo è massima, abbiamo ...

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto aldiper parlare delle iniziative del governo nel prossimo periodo. "Noi come governo ci approcciamo alla legge di bilancio, sarà una legge di bilancio complicata , tutte lo sono. Siamo ...Il ministro dell'Economia aldipreannuncia cautela in vista della prossima legge di bilancio e sulle pensioni avverte: 'Con questa denatalità nessun sistema può reggere' Sullo stesso argomento: I due volti del ...Il ministro dell'Economia aldi: "Manovra sarà complicata, non si farà tutto" "Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c'è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio - lungo periodo con i numeri ...

Meeting Rimini 2023 – Diretta streaming QUOTIDIANO NAZIONALE

Il ministro dell’Economia al meeting di Rimini preannuncia cautela in vista della prossima legge di bilancio e sulle pensioni avverte: “Con questa denatalità nessun sistema può reggere” ...Nessuna riforma delle pensioni tiene con gli attuali numeri sulla natalità. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al meeting di Rimini. «Il tema della natalità è un ...