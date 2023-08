Meeting di Rimini | Fondazione Banco Alimentare porta il film “Non morirò di fame”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 agosto 2023)promuove la proiezione del‘Nondi’ di Umberto Spinazzola in calendario tra le iniziative delper l’amicizia tra i popoli il 23 agosto alle 21 alla Corte degli Agostiniani, con ingresso libero. Alla serata interverranno, oltre al regista Umberto Spinazzola, il giornalista Giorgio Paolucci, l’attrice Chiara Merulla, il produttore Alessandro Borrelli di La Sarraz Pictures e Giovanni Bruno, presidente della. ”L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile, come ci suggerisce il titolo dele abbiamo voluto cogliere l’opportunità per invitare tutta la città dialla visione di questo ...