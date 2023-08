Mazzone | la nipote | “Nonno era calcio e famiglia | insieme una squadra imbattibile”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Vanessa Lancianese ha salutato suoCarloal termine della cerimonia funebre ad Ascoli Piceno. “è andato via solo dal mondo terreno. Oggi ha iniziato la sua partita per sempre con Dio e con Costantino Rozzi”, ha dichiarato, ringraziando tutti i presenti. Vanessa ha poi aggiunto: “è stato l’allenatore di tante squadre, ma è stato soprattutto l’allenatore della nostrae in questo ha avuto al suo fianco una donna fortissima, mia nonna Maria che è stata il suo capitano.siamo unae non saremo mai soli. Lui ha sempre professato, ed è stato così. Non c’è stato un lunedì che non fosse a casa con noi ovunque allenasse. Si faceva pranzo ...