Maxi rissa a Bergamo | Gandi | “Non basta la polizia | serve una risposta più ampia e collettiva”

(Di lunedì 21 agosto 2023). “È un fenomeno strutturale, che non si risolverà con qualche intervento di: la prima cosa da fare è cercare di fare tutti insieme in avanti nella sua conoscenza, uno sforzo che deve essere coordinato sul piano territoriale e provinciale”: così Sergio, vicesindaco e assessore alla Sicurezza commenta ladi domenica pomeriggio, quando oltre un centinaio di giovani e giovanissimi si sono affrontati in una sorta di regolamento di conti per le vie della città, tra i Propilei di Porta Nuova e il piazzale della stazione. “In base ai colloqui di queste ore, dopo gli eventi gravi di ieri, ho voluto capire di più di quanto accaduto – spiega– . C’è certamente un tema di ordine pubblico: bisogna dare una...

U nacon tanto di lancio di tavolini, sedie, e pedane. = '1692596233' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > - Stampa l'articolo - ...Poi un'altratra comitive rivali. I protagonisti, sempre ragazzini di età compresa fra gli 11 e i 16 anni. I fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 18 agosto. A riportarli è La Repubblica .L'8 agosto scorso, prima del match con la Dinamo Zagabria, unaaveva causato un morto, otto feriti e novantasei arresti Hardline supporters of Dinamo Zagreb, known as "Bad Blue Boys", cheer during a preliminary round match of the UEFA Champions League ...

Maxi rissa tra 60 minorenni a Ostia: prima gli insulti per uno sguardo di troppo e poi le botte per il quartiere RomaToday

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo commenta i fatti di domenica pomeriggio, quando un gruppo di oltre un centinaio di giovani ...Rissa a Bergamo, oggi 20 agosto 2023. Più di 100 persone sono rimaste coinvolte in zuffe tra Porta Nuova e la stazione della città.