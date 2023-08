Maxi esercitazioni congiunte Usa-Seul E Kim Jong-un supervisiona un test di missili da crociera nel Mar del Giappone

(Di lunedì 21 agosto 2023) A pochi giorni dallo storico vertice di Camp David tra il presidente Usa Joe Biden, il premierse Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol per rafforzare i legami di fronte alle minacce di Pyonyang e all’assertività della Cina, il leader nordcoreano Kim-un hato unstrategico dida. Un’operazione che avviene nell’imminenza dellemilitaritrae Washington (le ‘Ulchi Freedom Shield’). Kim ha ispezionato una delle sue flotte nel mar dele ha assistito al lancio di “dastrategici”, secondo l’agenzia di stampa nordcoreana Kcna. Le operazioni del Nord ...

