(Di lunedì 21 agosto 2023)- Non si è lasciato bene il " signor" - come lo ha definito Mourinho - con i, il suo addio inaspettato ha deluso il popolo giallorosso. È diventato virale, per esempio, il ...

Si va avanti e si volta pagina, lo ha fatto la Roma nel debutto in campionato in Serie A e lo ha fatto anche lo stesso, che ha esordito con il Rennes e si è poi reso protagonista sui social di ...All'Olimpicouna Roma in emergenza: Pellegrini e Dybala sono squalificati e anche Mourinho ... Conpotenzialmente in uscita, Bove è titolare al fianco di Cristante. Dubbio Llorente - ...In difesadal 1' Ndicka, in porta c'è Svilar. I due vanno a un passo dal vantaggio nei ... Ndicka (Llorente 46'); Kristensen (Karsdorp 70'), Pellegrini (Belotti 46'), Cristante (60'), ...

Matic debutta con il Rennes ma pensa ai tifosi della Roma: cosa ha fatto Corriere dello Sport

Il centrocampista serbo, dopo l'esordio in Ligue 1, si è resto protagonista di un gesto social che ha riguardato anche i sostenitori giallorossi ...Debutto all'Olimpico per la Roma di Mourinho, squalificato insieme al suo vice Foti dopo il caos nel post della finale di Europa League ,contro la Salernitana.