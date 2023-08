Masters 1000 Cincinnati 2023 | Djokovic | “Una delle partite più dure di sempre” Alcaraz | “Orgoglioso di me stesso”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Novake Carloshanno parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile finale giocata neldi. Un match pazzesco, chiuso dal serbo al tiebreak del terzo set dopo quasi quattro ore di incredibile impatto fisico, tecnico ed emotivo. “E’ stato un match folle, non ho giocato moltecosì nella mia carriera. Forse la paragono al match con Nadal agli Australian Open, anche se oggi ovviamente era sulla distanza di tre set – spiega– Ci sono state tante fasi in quasi quattro ore, a un certo punto ero partito bene ma ho iniziato a soffrire tantissimo a livello fisico. Il caldo a tratti era insopportabile. Mi sono trovato un set e un break sotto, poi nel terzo set è stato tutto ...

Il serbo ha battuto Carlos Alcaraz a Cincinnati in un'epica finale - durata 3 ore e 49 minuti - la più lunga nella storia dei. L'impressione è che il belgradese non dimenticherà mai il ...La sfida dei sogni, la battaglia tra i primi due giocatori del mondo con in palio il titolodi Cincinnati va a Novak Djokovic che annulla un match point e supera al termine di una partita da leggenda lo spagnolo Carlos Alcaraz per 57 76 76. Quasi quattro ore di spettacolo e di ...Che spettacolo. Queste sono le partite che fanno innamorare di uno sport. Nello specifico, il tennis . Torneo di Cincinnati , uno dei, cioè i tornei più importanti dopo gli Slam. La finale è tra il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz , e il numero due, Novak Djokovic . Ma quest'ultimo è candidato a essere il numero ...

