Masters 1000 Cincinnati 2023 | Djokovic si prende la rivincita su Alcaraz in una finale epica

(Di lunedì 21 agosto 2023) Novakvince un’deldie sila sua personalesu Carlosal termine di un incontro incredibile. 5-7 7-6(7) 7-6(5) dopo tre ore e cinquanta minuti di gioco, per Nole un match point annullato, un colpo di calore che ha rischiato di costringerlo al ritiro, sotto di un break e 15-0 sul 4-3 nel secondo set. Poi la rinascita, una serie di punti stellari, la fotografia del meglio del tennis nel. Lacrime – ben diverse – per entrambi a fine partita, perché hanno dato tutto e regalato una pagina meravigliosa di questo sport. TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – Entrambi i giocatori iniziano con grande efficacia al servizio, lasciando ...

CINCINNATI (STATI UNITI) - La finale più attesa: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si contenderanno ildi Cincinnati . I due fuoriclasse del tennis, primo e secondo del ranking Atp , tornano a sfidarsi dopo la meravigliosa finale di Wimbledon un mese fa e vinta dallo spagnolo in cinque set

Sul cemento statunitense, terza superficie in cui i due si scontrano, ad avere la meglio è Novak Djokovic: il serbo si prende la rivincita della finale di Wimbledon vince la finale del Masters 1000 di ...Cercava la rivincita, Novak Djokovic (ATP 2) contro Carlos Alcaraz (1), e rivincita è stata. Contrariamente all'ultima finale tra i due a Wimbledon, quella di Cincinnati ha incoronato il serbo, capace ...