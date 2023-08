Massimo Ranieri al posto di Ciao Darwin | «Mediaset mi ha dato opportunità»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 21 agosto 2023) Come annunciato nelle ultime ore, la prima variazione di palinsesto della nuova stagione 2023-24 di Canale 5 è arrivata:è slittato ad autunno inoltrato e aldello show di Paolo Bonolis ci sarà. Sono quattro gli appuntamento con La Voce che hai Dentro, la nuova fiction in onda nei venerdì di Canale 5 che segna il ritorno alla serialità di Gianni Rock. Si tratta di un giallo-rosa, realizzato su un set dal cantante dopo quasi vent'anni dall'ultima volta. L'idea gli è venuta circa dieci anni fa mentre faceva dei provini a tatto e vedeva dei giovani con una voce dentro, come raccontato nell'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni: "Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine, poi l'ho presentata a diversi interlocutori ma è stata ...