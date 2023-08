Massimiliano Allegri e i capelli dei suoi calciatori

Parte bene la Juventus di, che trova come spesso le accade a Udine la strada spianata e segna addirittura tre gol nel primo tempo. Oggi le ultime due partite che completeranno ...(LaPresse) - Calciomercato.itGol su rigore e assist per il serbo, destro vincente ad aprire il match invece per il numero 7 italiano. Esultanza piena si significati per entrambi, ...La Juventus è partita col piede giusto in campionato .è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria a Udine, trattando anche alcuni temi particolari. Iniziando con una battuta sui capelli di : " Domani si taglia i ...

Udinese-Juventus, Allegri: "Chiesa è un attaccante, può fare 14-16 gol" Sky Sport

Calciomercato Juventus: permane una tenue speranza per la pista che potrebbe portare alla corte di Allegri l'ala destra del Sassuolo Berardi ...