Marvel sta per rilasciare due special su Disney+ a settembre | ecco quali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Per iStudios si prospetta un periodo davvero intenso. Dopo le recenti uscite in streaming di Guardiani della Galassia Vol. 3 e Secret Invasion, la Casa delle Idee sta per pubblicare un documentario dietro le quinte sullo sviluppo e la produzione di ciascuna delle produzioni.stanno perdue documentari su Guardiani della Galassia e Secret Invasion Assembled deiStudios: The Making of Guardians of the Galaxy Vol. 3 sarà disponibile in streaming suil 13, mentre Assembled: The Making of Secret Invasion inizierà a essere trasmesso la settimana successiva, il 20. Inoltre,aggiungerà anche due nuovi episodi diStudios Legends, la ...