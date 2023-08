Marotta sul mercato arabo | «Ecco quale è il rischio»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le parole di Beppesull’ascesa del: «La qualità è scesa, hanno preso 22 giocatori di fascia importante» Beppe, intervistato da RadioTV Serie A su RDS ha parlato dei rischi della concorrenza del. Di seguito le sue parole. PAURA PER IL? – «Questo fenomeno è arrivato all’improvviso, tante leghe europee non erano pronte e non abbiamo ancora decifrato l’effetto. Dal punto di visto spettacolo sportivo la qualità è scesa, hanno preso 22 giocatori di fascia importante. Non era come la Cina che prendevano giocatore in pre-pensionamento, gli arabi hanno preso giocatori veri e i club europei hanno incassato. Ora dobbiamo negoziare i diritti TV e questa invasione del calciopuò ...