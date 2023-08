Marocchinate | De Priamo-Rotelli Fdi | ' targa vandalizzata è oltraggio a memoria'

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Il vile danneggiamento perpetrato da ignoti che hanno divelto lain ricordo delle vittime delleè unallae un'offesa nei confronti di chi subì quelle violenze. Esprimiamo la massima solidarietà all'Associazione nazionale vittime dellee al suo presidente Ciotti, che tanto si spende a livello nazionale per mantenere viva la, nella piena consapevolezza che il ricordo delle violenze che migliaia di donne, uomini e bambini subirono per mano delle truppe coloniali francesi non saranno dimenticate. Abbiamo il dovere, a decenni di distanza, di guardare agli orrori causati dai grandi conflitti e offrire dignità ea tutte le vittime di quegli orrori". Lo dichiarano in una nota ...

Il disegno di legge che arriva da DeOggi Massimo Ruspandini non è più senatore ma deputato ... Ed è stato il suo partito a riaccendere i riflettori sulle ''. Non per deprecare il non ......costretti sotto la minaccia delle armi ad assistere a questo scempio e massacrarono chi si ribellava ." Vittime delle '', Ciotti (ANVM): "Il Disegno di Legge presentato dal Sen. De...... a cura del senatore Andrea De, con l'obiettivo di istituire una giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra noti come '' durante la Seconda guerra mondiale. ...

L’associazione nazionale Vittime delle marocchinate plaude al disegno di Legge con il quale si chiede di risarcire le vittime degli stupri di guerra del ...L’associazione nazionale Vittime delle marocchinate, le cui ‘battaglie’ condividiamo da anni, plaude al disegno di Legge, primo firmatario il Senatore Andrea De Priamo di Fratelli d’Italia, con il qua ...