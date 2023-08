Marcos Leonardo | “Volevo tanto unirmi alla Roma Quel che è successo mi ha ferito”

(Di lunedì 21 agosto 2023) “lo che èhame e il club. Il presidente aveva promesso che mi avrebbe lasciato partire e sapeva che sarei partito in questa finestra di mercato, ma va bene così, ora è tutto risolto. Contro il Fortaleza sono stato escluso perché non ero concentrato, pensavo solo all’offerta della. Eralo che desideravo di più. Ho deciso di restare e aiutare la squadra. Non ho mai pensato di scappare dal club che mi ha cresciuto”. Lo ha detto, attaccante del Santos e della nazionale U20 brasiliana all’indomani della vittoria sul Grémio per 2-1 grazie ad una sua rete. Il classe 2003 rimane un obiettivo dellache sta trattando il suo acquisto per gennaio. SportFace.

La pistaè tramontata, il brasiliano non lascerà il Santos in questa sessione di mercato nonostante la Roma abbia alzato la sua offerta. Si complica anche quella per Zapata . Oltre ...Pinto ha finalmente regalato il bomber a Mourinho dopo i tentativi per Morata, Scamacca e. L'idea di acquistare il brasiliano non è tramontata. Il giocatore del Santos arriverà e ...ROMA - A Trigoria come rinforzo nell'immediato arriverà Zapata dall'Atalanta e nonLeaonardo , stella del Santos . L'attaccante, dopo il successo contro il Gremio , non ha nascosto la delusione per il mancato passaggio alla Roma: " Quello che è successo fa male a me e al club.

Marcos Leonardo: "Mi era stato promesso che sarei partito, ma ora è tutto risolto" Il Romanista

La Roma alla ricerca dell’attaccante: sfumato Marcos Leonardo e complicatosi Zapata, spunta un top player in prezzo di saldo dall’Inghilterra. Mourinho avrà presto il suo attaccante. Frase che i ...Marcos Leonardo, direttamente dal Brasile, non nasconde il suo dispiacere per il mancato passaggio alla Roma in questo mercato estivo: "Quello che ...