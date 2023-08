Marchetti | «Spesa alta per Pavard | ma giocatore internazionale»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023) La trattativa per Benjaminè in chiusura, manca ancora qualche dettaglio tra Inter e. Lucadice la sua sul colpo su Sky Sport. COLPO – Il difensore al posto di Milan Skriniar sta per arrivare, ne parla Luca: «Il Manchester United aveva offerto 40 milioni di euro per Benjamin, ma doveva prima vendere Henry Maguire e non è riuscito. L’Inter ha aspettato un po’ di tempo per far abbassare il prezzo, non ha le capacità economiche degli inglesi. Sta spendendo comunque tanto per unin scadenza di contratto nel 2024, è undi famanel pieno della sua maturità ed è il profilo perfetto per Inzaghi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...