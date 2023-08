Manchester United e Greenwood si separano | “Non ha commesso reati ma riprenderà la carriera lontano da Old Trafford”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il futuro di Masonsaràdal. La società ha fatto sapere di aver chiuso l’indagine interna avviata lo scorso mese di febbraio dopo che le accuse di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo contro il giocatore erano state ritirate. “Sulla base delle prove a nostra disposizione, abbiamo concluso che Mason non haper i quali era stato inizialmente accusato. Detto questo, come oggi Mason riconosce pubblicamente, hadegli errori di cui si sta assumendo la responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti, compreso Mason, riconoscono le difficoltà che incontrerebbe nel ricominciare la suaal. È stato quindi concordato che sarebbe ...

Mason Greenwood non riprenderà la sua carriera nel. Lo ha annunciato il club con una nota. L'attaccante ventiduenne non disputa una gara ufficiale da gennaio 2022, quando fu incriminato per stupro; le accuse sono state ritirate e ...Commenta per primo Comunicato da parte dell 'attaccante delMason Greenwood, dopo la lunga assenza dai campi di gioco a causa delle controversie legate alle violenze sulla fidanzata: 'Voglio iniziare dicendo che capisco che le persone mi ...

