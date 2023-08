Manchester United | Bruno Fernandes | «Ci manca un rigore | una vergogna»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le parole dicontro l’arbitro di Tottenham-che non ha dato unai Red Devilsha parlato dopo la sconfitta delcontro il Tottenham, in cui i Red Devils hanno perso 2-0, lamentando unnon concessogli su un tocco di mano di Romero. Di seguito le sue parole. «Bisognerebbe chiedergli perché non ha assegnato il. Gli arbitri dovrebbero iniziare a rilasciare interviste dopo le partite per spiegare le loro decisioni. È unnetto, non ci sono scuse per non vederlo, non ci sono scuse per il VAR per non vederlo. La scorsa settimana hanno dato molta importanza al fatto che il Wolverhampton non abbia ...