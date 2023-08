(Di lunedì 21 agosto 2023) Leggi Anche Golpe in Niger, i militari: 'Abbiamo rovesciato il regime di Bazoum' 'Non passa niente trae il sud', fanno sapere fonti locali precisando che anche i collegamenti lungo il vicino ...

Glihanno bloccato le strade. 'È davvero difficile', ha detto un funzionario del ...sono arrivate nel mese in cui la missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite per ilha ...22.11 Jihad:embargo a Timbuctù, a caro prezzo Ihanno imposto un blocco a Timbuctù, nel nord del, da diversi giorni e i prezzi dei beni hanno cominciato a salire. Lo hanno dichiarato gli operatori locali. I"hanno bloccato ......i soldati nigerini rimasti uccisi " nelle ultime ore " in un'imboscata nei confini tra Niger e,... E i nigerini inveiscono contro la Cedeao: "Perché non sono venuti ad aiutarci contro i". ...

Mali, jihadisti impongono il blocco alla città di Timbuktu TGCOM

In Mali da diversi giorni combattenti islamisti hanno bloccato l'antica città di Timbuktu.L’ex segretario generale della Commissione per la verità, la giustizia e la riconciliazione (Cvjr), è stato scelto per presiedere il comitato che si dovrà occupare in Mali della gestione dei risarcime ...