Mai dire Jens Cajuste

(Di lunedì 21 agosto 2023) È sempre d'uopo cercare di fare bella impressione quando ci si presenta a qualcuno. Soprattutto nel calcio, perché è un attimo passare per quello scarso, per quello che fa salir l'ansia solo a leggerlo nella formazione titolare. Fortuna vuole che quando c'è un pallone di mezzo tutto è magmatico e riscrivibile e a volte ci si dimentica in fretta della prima impressione. Si trova sempre una scusa per il cambio di opinione. Tipo: vabbé si può mica giudicare un libro dalla copertina, sarà stato l'affanno da prima volta. O altre frasi fatte del genere. Una via di fuga la si trova sempre. E sempre vale anche il contrario: passare da fenomeno a pippa è un attimo. I tifosi hanno il vizio del giudizio inappellabile. Va sempre così quando il troppo sentimento restringe il campo della razionalità. Succede ovunque. E in questo ovunque c'è anche Napoli. Sugli spalti dello stadio Benito Stirpe a ...

Un intervento talmente maldestro che ci fosse ancoragol sarebbe finito in 'Vai col liscio'. Nemmeno mezz'ora dopo e qualche passaggio impreciso, Cajuste aveva vanificato, finendo in ...Pontedera (luogo che in realtà non haamato, troppo sindacalizzata per i suoi gusti padronali) ... Per nondell'Aprilia che vince nel MotoGp, drive in cui ha creduto fin da quando alla Piaggio ...Le parole di Dorothy Day sono quantoilluminanti su questo: 'L'amore umano al suo meglio, ... il prete di Barbiana di cui quest'anno si ricordano i 100 anni della nascita, faal protagonista ...

Le minacce di Sandro alla Gialappa's Band durante "Mai Dire Gol" 1996 TGCOM

Il nuovo centrocampista del Napoli ha iniziato nel peggiore dei modi la sua avventura in Serie A: un calcione da rigore a un avversario e un fuorigioco che ha vanificato il gol del 1-2 di Raspadori. E ...Dire addio a Carlo Mazzone non è affare semplice e non solo per chi, come noi, ama così fortemente questo sport. Non è facile per nessuno, da chi ha ...