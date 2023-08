Maccabi Haifa-Young Boys Champions League | 23-08-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

... in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity Telecronaca: Massimo Callegari;- Young Boys, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity Telecronaca: Pietro Scognamiglio; Su ......00 Anversa - Dinamo Zagabria o AEK 21:00 Rangers - PSV Eindhoven 21:00 Rakow - Copenhagen Mercoledì 23 agosto 2023 21:00 Molde FK - Galatasaray 21:00 Braga - Panathinaikos 21:00- Young ...Commenta per primo Ilpesca in Italia per rinforzare la difesa. Come riportato da Sportitalia , il club israeliano ha chiuso per Lorenco Simic , in arrivo dall' Ascoli . Il giocatore costerà 1 milione e ...

ESCLUSIVA SI Ascoli, Simic al Maccabi Haifa: cifre e dettagli del contratto Sportitalia

Martedì 22 e mercoledì 23 agosto su Italia 1 e su Mediaset Infinity torna la Champions League con le gare d’andata dei playoff ...Appuntamento martedì 22 e mercoledì 23 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity ...