L' ultimo caso di cronaca ha colpito Vera Schiopu | ragazza di 25 anni | uccisa dal compagno e da un suo amico | i quali hanno simulato che si fosse suicidata

(Di lunedì 21 agosto 2023) La strage delle donne continua nel nostro Paese con una frequenza terribile. L’ultima vittima èmoldava di 25dale da un, chetentato di simulare un suicidio. Ma solo nell’ultima settimana i casi disono moltissimi e altrettanti i casi che sfiorano ogni giorno la tragedia. Solo in Veneto, a Rovigo ieri un uomo ha tentato di uccidere a coltellate la ex compagna, a Vicenza addirittura tre le donne, di cui una in gravidanza, sono state massacrate di botte dal proprio partner. Al momento sono 75 i femminicidi avvenuti in Italia nel 2023 e la politica adesso sembra voler finalmente recuperare il tempo perduto con un fronte bipartisan per una legge sui femminicidi, ferma da ...