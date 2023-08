Lukaku cerca ancora squadra | Ledure lo ha proposto di nuovo al Milan SportMediaset

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 agosto 2023)sulla bocca di tutti. Il belga continua are una nuova sistemazione mentre si allena da separato in casa a Londra, sogna l’Italia e aspetterà la Juventus. Nel frattempo però in Serie A, ilvuole concludere la propria estate di calciomercato con un ultimo colpo ad effetto. Ciò che manca davvero ai rossoneri è infatti l’attaccante, uno capace di non far fare gli straordinari all’irriducibile Giroud. Infatti, ladi Pioli ha chiuso l’ultimo colpo giusto in queste ore. Come riporta Sport Mediaset, “Pellegrino è atteso nelle prossime ore ao, ma il mercato delpotrebbe non essersiconcluso“. Si guarda quinti al futuro compagno di Leao e Pulisic. Dai primi sondaggi, la società lavora a due profili ...