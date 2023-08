Lucy Letby | la terribile storia dell’infermiera che ha ucciso sette neonati

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un caso senza precedenti nelladel Regno Unito e, forse, del mondo intero. Ladi, infermiera 33enne dall’aspetto ordinario e rassicurante, è degna dei peggiori crime movies: secondo il tribunale di Manchester, la donna avrebbee tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava al Countess of Chester Hospital tra il giugno 2015 e il giugno 2016. Ma chi è la killer di bambini che ha choccato la Gran Bretagna? Chi è, l’infermiera killer Nata il 4 gennaio 1990,ed è cresciuta a Hereford, una cittadina inglese non lontano dal confine con il Galles. La sua infanzia – raccontano i genitori – è stata piuttosto ordinaria, tra scuola ed amici, ...

Lebty è stata condannata all'ergastolo, in uno dei processi che hanno suscitato più indignazione nella storia recente del Regno ...LONDRA " Una condanna all'ergastolo, senza possibilità di rilascio in alcuna circostanza:, l'infermiera serial - killer di bambini, passerà il resto della sua vita in prigione. Dopo il verdetto di colpevolezza emesso la settimana scorsa da una giuria, oggi il tribunale di ..., ergastolo per l'infermiera killer che ha ucciso sette neonati in Inghilterra, 33 anni, l'infermiera inglese che sta scioccando la Gran Bretagna , è stata condannata all'...

Infermiera killer Lucy Letby condannata all'ergastolo: ha ucciso sette neonati Corriere della Sera

Lucy Letby, l’infermiera dal volto d’angelo che ha ucciso sette neonati prematuri e ha cercato di ucciderne altri sei affidati alle sue cure, passerà il resto della vita ...Il giudice ha parlato di «premeditazione, calcolo e malizia». L’infermiera inglese Lucy Letby è stata condannata all’ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale, per aver ucciso sette neonati ...