Lucy Letby | ergastolo per l' infermiera killer di neonati

L'infermiera ingleseè stata condannata all'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale, per aver ucciso sette neonati e tentato ...E' stata condannata all'ergastolo da un tribunale britannico l'infermiera 33enneaccusata di aver ucciso sette bambini e di aver tentato di ammazzarne altri sei. Lo riferisce la Bbc. I fatti si riferiscono al periodo tra giugno 2015 e giugno 2016 quandolavorava ...Passerà il resto della sua vita in prigione., 33 anni, ex infermiera pediatrica, è stata condannata all'ergastolo per avere ucciso, in un anno, tra il giugno 2015 e il giugno 2016, sette dei suoi piccoli pazienti , e per avere tentato ...

